Noorse massamoordenaar Anders Breivik komt niet vervroegd vrij

Een rechter in Noorwegen oordeelde dat Breivik achter slot en grendel moet blijven. De rechtbank volgt daarmee het Openbaar Ministerie, dat Breivik nog steeds als een zeer gevaarlijk man beschouwt en hem daarom opgesloten wil houden.



De 42-jarige Breivik had voor de rechter verklaard dat hij is veranderd. "Maar hij is dat niet", zei een aanklager eerder tijdens een rechtszitting. Volgens het Openbaar Ministerie is Breivik niet te vertrouwen.