Dag(en) van intens diplomatiek overleg in en over Oekraïne

Vandaag en de komende dagen wordt nog altijd druk diplomatiek overleg gevoerd in en over Oekraïne. "De diplomatieke en militaire steun aan Oekraïne zijn de grootste sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014", heeft de Oekraïnse president Volodimir Zelensky vanmorgen gezegd in het parlement. Deze week worden verschillende Westerse leiders verwacht in de hoofdstad Kiev. In Moskou heeft de Russische president Vladimir Poetin dan weer een onderhoud met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Nog vandaag is telefonisch overleg gepland tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en de Verenigde Staten.