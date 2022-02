Arbeidsauditoraat onderzoekt zware pesterijen bij BASF: aanwijzingen van slagen en verwondingen, ploegbaas ontslagen

Verlaeckt zegt ook verbaasd te zijn, dat deze feiten konden gebeuren en niet opgemerkt werden, tot er een klacht werd ingediend. "Wij hebben daar toch heel veel afgevaardigden die dicht bij de mensen staan. Er zijn bij BASF ook vertrouwenspersonen. Blijkbaar was die drempel toch nog te hoog om de feiten te melden."

Dat de verdachte ploegbaas was van het slachtoffer heeft daar mogelijk mee te maken. "Dat maakt de feiten nog wat erger. Een ploegbaas heeft toch een hiërarchische relatie met een gewone werknemer. In dit geval was dat ook een heel jonge, onervaren werknemer. De eerste waarbij je melding moet doen van zulke feiten, is de rechtstreekse overste. Als dat degene is die zelf pestgedrag vertoont, dan moet je je weg al goed weten binnen de onderneming. Het bestaan van vertrouwenspersonen zou misschien nog beter bekend moeten gemaakt worden."