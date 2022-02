Oorlogswapens, politie-uniformen en 50 kilogram cocaïne aangetroffen bij huiszoekingen in Brussel

"Diverse leden van deze criminele organisatie gebruikten de gekende SKY ECC-toestellen om te communiceren”, meldt de federale politie. "De analyse van deze communicatie leidde tot de identificatie en arrestatie van een veiligheidsagent in de haven van Zeebrugge. Hij verleende toegang om partijen cocaïne uit de haven te halen. De inzet van teams gespecialiseerd in het vinden van bergplaatsen in voertuigen, heeft ook zijn vruchten opgeleverd. Ongeveer 800.000 euro in cash geld, dat vakkundig verpakt en verstopt zat in een voertuig, werd teruggevonden.”

In totaal werden zeven verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Drie van hen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zitten in de cel. Volgens de federale politie zijn alle verdachten goed gekend bij justitie. Zo verbleef een van hen in ons land onder een valse naam en moet hij in Frankrijk nog tien jaar cel uitzitten.