Pairi Daiza verwelkomt twee nieuwe orang-oetans: moeder en dochter Julia en Moli

In totaal wonen er nu 10 acht Sumatraanse orang-oetans, afkomstig uit het noorden van het gelijknamige Indonesische eiland, in Pairi Daiza. De bestaande groep is uitgebreid met Julia (19), geboren in een zoo in München (Duitsland) en haar dochter Anna-Hanna (7), die na haar geboorte in Boedapest de bijnaam Moli kreeg. Ze kwamen afgelopen zondag aan in het dierenpark, en stellen het wel. Vanaf 12 februari, bij de heropening van Pairi Daiza, zijn ze te zien voor het publiek.

Alle drie de subsoorten van de orang-oetans zijn kritisch met uitsterven bedreigd. In het wild is de apensoort niet enkel het slachtoffer van stropers, ook de ontbossing speelt de apen parten. Naar schatting leven er nog 14.000 orang-oetans in het wild op het Indonesische eiland Sumatra.

Met de verhuizing van Julia en Moli naar Pairi Daiza hoopt het dierenpark de voortplanting van de soort wat te stimuleren. Beide vrouwtjes zullen in ons land samenleven met Gempa (16) en Sinta (27). De bedoeling van het conservatieprogramma is om het verdwijnen van deze bedreigde diersoort te vermijden, door het genetisch kapitaal van de apen te beschermen in een gecontroleerde omgeving in dierenparken.