OVAM stuurt aanmaning naar 3M voor het missen van deadline Beschrijvend Bodemonderzoek

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een formele aanmaning gestuurd naar 3M, omdat het chemiebedrijf de deadline voor het indienen van een Beschrijvend Bodemonderzoek gemist heeft. Die deadline was gisteren. Het Beschrijvend Bodemonderzoek moet de bodemvervuiling op en rond de 3M-site in Zwijndrecht in kaart brengen en op basis van het rapport wordt ook gekeken welke (sanerings)maatregelen er nodig zijn.