Organisator van paardenwijding in Begijnendijk stopt ermee: "Voorlopig wil niemand overnemen"

Elke tweede zondag van maart verzamelen de paarden aan de kerk van Begijnendijk waar ze worden gezegend door een priester. Daarna vormen ze een stoet door de wijk en volgt er daarna een volksfeest. Dat was jarenlang de traditie in Begijnendijk, maar aan die traditie lijkt nu een einde te komen. "Ik heb al aan verschillende mensen gevraagd om de organisatie over te nemen, maar tot nu toe is niemand daartoe bereid", vertelt Dirk aan Het Nieuwsblad. Hij ziet wel één groot voordeel: "Ik zal al die paardenvijgen die op straat achterblijven niet meer moeten opruimen." (lacht)