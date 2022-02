82 minuten extra daglicht én pannenkoeken: vandaag is het Maria-Lichtmis

Maria-Lichtmis is een christelijk feest dat van oudsher op 2 februari wordt gevierd, veertig dagen na Kerstmis.

Goed nieuws voor wie in een winterdipje zit: vandaag hebben we al liefst 82 minuten extra daglicht dan op 21 december, de kortste dag van het jaar. Alles samen kunnen we vandaag rekenen op 9 uur en 19 minuten daglicht.

Per dag komen er ook steeds meer minuten daglicht bij, zegt weerman Frank Deboosere. Meteen na 21 december zijn het slechts een paar extra seconden per dag, nu zitten we al aan 3 minuten extra per dag. Tot aan de langste dag van het jaar op 21 juni komen er zo elke dag minuten of seconden daglicht bij.