"Virus zit zonder brandstof", datawetenschapper Mesuere ziet besmettingen dalen en opnames afvlakken in dagcijfers

Vooral de daling in aantal besmettingen bij de jongere leeftijdscategorieën (0-29 jaar) is het grootst. Hoe komt dat? Mesuere: "Iedereen is bij wijze van spreken ziek geweest. Het virus heeft geen brandstof meer om zich verder te verspreiden. Als er niet genoeg mensen meer zijn die vatbaar zijn, dan sterft het virus langzaam uit."

En er is nog meer licht op komst in deze donkere winterdagen: "De ziekenhuisopnames stijgen wel nog altijd, maar binnenkort zullen we ook daar een kentering zien. Bij de nieuwe opnames is de vertraging van de groei al een beetje zichtbaar. Vorige week hadden we een aantal dagen van meer dan 400 nieuwe opnames (op één dag tijd). We hadden stijgingen van 50% per week, nu zitten we op ongeveer 15 procent. "