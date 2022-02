Poging tot staatsgreep in Guinee-Bissau is mislukt

De situatie in de hoofdstad Bissau is nog altijd erg verwarrend. De hele namiddag is er geschoten rond het regeringsgebouw waar de president net aan het vergaderen was met zijn regering. Er werd gevreesd dat de president werd vastgehouden. Maar op zijn facebook-account en aan Jeune Afrique bevestigt hij dat hij in veiligheid is en dat de situatie onder controle is. Het lijkt er dus op dat de poging tot staatsgreep is afgewend.