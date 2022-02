Ontvoerd en levenslang verminkt, Mary uit Honduras trok naar VS maar noodlot sloeg toe: "Hou me sterk voor de kinderen"

Mary woont nu in een andere wijk in Tegucigalpa, met haar kleindochter. "Ze is mijn steunpilaar, ze helpt me overal mee." Haar moeder, een van Mary’s dochters, woont en werkt in Spanje. Ook twee andere dochters wonen in Spanje. En binnenkort zal ook haar kleindochter naar Spanje vertrekken. Enkel haar zoon woont nog in Tegucigalpa. Hij is nu 21 en werkt overdag.

Zelf denkt ze niet meer aan migreren. "Ik zou het niet meer durven. De VS was een droom, om er financieel op vooruit te gaan. Maar ik heb veel geleden. Wij vrouwen zijn heel kwetsbaar op die route."

Mary was zelf 32 jaar toen ze uit Honduras vertrok, maar ook tienermeisjes wagen zich aan de tocht. "Op de plek waar ik gegijzeld werd, waren meisjes van 14, 15, 16 jaar… Ik huilde toen ik die meisjes zag, want ik zag mijn dochters in hen."