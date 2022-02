Energieleveranciers twijfelen aan haalbaarheid energieakkoord, ook vanuit andere hoeken komt er kritiek 

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het energieakkoord dat vannacht werd bereikt. “Het gaat maar in vanaf 1 maart, wanneer de koudste wintermaanden dus gepasseerd zijn”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “En in Nederland heeft men al van oktober een akkoord, maar hier zat de federale regering te bekvechten en de Vlaamse regering tot vandaag toe te zwijgen. Dit is dus écht ‘too little en too late’."