BEKIJK - Een noodkoffer, duizenden schuilkelders of de metro: zo bereiden Oekraïners zich voor op het ergste

VRT NWS is in Oekraïne om te kijken hoe de inwoners naar de Russische dreiging kijken. Rusland heeft aan de grens met Oekraïne militair materiaal gestationeerd en dat beroert de Oekraïners. In 2014 werd nog in het oosten van Oekraïne gevochten nadat Rusland de Krim had bezet.