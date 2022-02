Leerkracht uit Oostende krijgt sanctie nadat hij leerling kwartier in de kou had laten staan

Het filmpje gaat intussen als een lopend vuurtje rond op sociale media. Bij de scholenkoepel Stroom zijn ze niet te spreken over de werkwijze van de leerkracht. "We zijn een intern onderzoek gestart", zegt directeur Chris Vandecasteele van Stroom. "MPI De Vloedlijn is een school voor buitengewoon onderwijs en de leerlingen hebben er een extra zorgvraag. Het jongetje in kwestie is niet het gemakkelijkste. We vermoeden dat hij zich misdroeg in de klas en dat de leerkracht hem een zogenoemd "afkoelingsmoment" gaf. Maar de manier waarop is ontoelaatbaar.

"Als scholengroep staan wij helemaal niet achter deze manier van straffen. Dit gaat tegen onze interne richtlijnen in. We zullen de leerkracht dan ook een gepaste sanctie geven", besluit directeur Vandecasteele.