Spilindex dan toch niet opnieuw overschreden in april? Planbureau hield geen rekening met energieakkoord

Het Federaal Planbureau verwachtte dat de spilindex wellicht in april opnieuw werd overschreden, waardoor de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel voor de vierde keer in amper negen maanden tijd zouden verhoogd worden. Maar het Federaal Planbureau heeft geen rekening gehouden met het energieakkoord en dus is het plots toch niet meer zo zeker dat de spilindex in april overschreden wordt.