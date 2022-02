Sta je stil in Kortrijk? Zet dan de motor van je auto uit!

Kortrijk focust vooral op de stationsbuurt en de buurt aan de Budabrug. Het zijn twee hotspots waar automobilisten hun motor draaiende houden terwijl ze wachten op pendelaars of op de tafelbrug in de Budastraat die terug open gaat. “We krijgen nogal wat klachten binnen van buurtbewoners en voetgangers. Zij vinden het maar niks dat zo’n rokende, lawaaierige motor soms een kwartier stationair staat te draaien”, zegt de schepen van Leefmilieu, Bert Herrewyn (Vooruit). “Met een sensibiliseringscampagne proberen we daar iets aan te doen.”