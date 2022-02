Een jaar na de staatsgreep Myanmar: "Militaire leider heeft zich verkeken op gevolgen staatsgreep"

"In veel steden in Myanmar vonden kleine demonstraties plaats", meldden lokale media. Met slogans en borden uitten de deelnemers hun woede tegen het militaire bestuur en eisten ze vrijheid of democratie. Veel Myanmarezen bleven net als in de afgelopen maanden thuis van het werk als "stille staking".



Winkels waren gesloten en ook in de grootste stad Yangon waren de straten deels verlaten. Toch heerste er ook angst, want vorige week had de junta nog aangekondigd iedereen die meedeed aan de "stille staking" te zullen arresteren.