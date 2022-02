Sterk vervuilde site rond Fort Sint-Filips aan de Schelde gesaneerd

De vervuiling mocht niet wegsijpelen naar de Schelde of de omgeving. "Daarom is de grond ingekapseld, met muren tot 32 meter diepte. Er zit dus echt een omhulsel rond die vervuiling", zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). "Het was één van de meest vervuilde plekken in Vlaanderen. Tussen de jaren '50 en '70 van de vorige eeuw is hier heel wat gestort door bedrijven maar ook door de stad Antwerpen. Het ging onder meer om oliën."