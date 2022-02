Ontdek "Diamant", campagnelied tegen pesten en nieuwe STIP IT-ambassadeurs: "Pesten aanpakken doe je niet alleen"

"Zowel jong als oud krijgt ooit te maken met pesten of is getuige van pestgedrag. Daarom bundelen we onze krachten om samen met kinderen, jongeren en volwassenen de strijd tegen pesten aan te gaan. Zet de vier stippen of overtuig iemand in je omgeving om de vier stippen te zetten. Want pesten stop je niet alleen!", benadrukken Camille, Gloria, Wanne en Sven bij de aftrap van de STIP IT-campagne.