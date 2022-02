Studenten vangen personeelstekort in UZ Leuven op: "Goed om ervaring op te doen"

De studenten van de Leuvense hogeschool UCLL moeten intussen geen examens meer afleggen en ze hebben nu een lesvrije week. Het ideale moment dus om de lessen in de praktijk om te zetten. Voor de afdeling verloskunde hebben 25 studenten zich kandidaat gesteld, Moya Stoffelen is één van hen. “De school had een oproep gedaan omdat er een enorm personeelstekort is in het UZ Leuven. Ik wou dat meteen doen aangezien ik nu toch twee weken vakantie heb en ervaring opdoen is altijd leuk. Ik heb me dus meteen aangemeld.”