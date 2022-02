STVV supporters haken af: geen vuur en ook geen volk meer

STVV bestaat al bijna honderd jaar en kan je een traditieclub noemen in ons land. Maar die geschiedenis en passie is zeer ver weg zegt Swysen. “We weten natuurlijk dat het ook om geld draait in het voetbal maar de manier waarop de club nu bestuurd wordt is er eentje waar supporters zich niet in herkennen. Het bestuur lijkt ook niet te snappen waarom wij als supporters boos zijn.”

Intussen zie je de publieke interesse smelten als sneeuw voor de zon, stelt Mike Swysen vast. “Ik denk dat we nog hoop en al met 1.500 mensen in het stadion zitten. De lege zitjes doen pijn aan de ogen. Maar vooraleer er weer vuur is en volk op de tribune zit, moet de club eerst goed geleid worden en moeten spelers hun truitje nat willen maken. Het geplande verzoeningsgesprek gaat de problemen die er al zolang zijn niet meteen oplossen.”