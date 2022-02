Tiense tennisclub kan weggespoelde velden eindelijk heraanleggen na noodweer

"De voorbereidende werken zijn intussen gebeurd. Er is ongeveer een halve meter slijk afgegraven en het terrein ligt weer min of meer gelijk", vertelt Lukas Joosen, de voorzitter van Royal Racing Tienen. De stad Tienen kan nu van start gaan met de heraanleg van de velden. "Het gravel moet weer laagje per laagje worden opgebouwd."

In juli vorig jaar spoelden hevige regenbuien verschillende tennisvelden volledig weg. Ook het voetbalveld van KVK Tienen en hun gebouwen liepen toen onder. "We stonden tot aan onze knieën in de modder, zelfs de omheining was gewoon weggespoeld door de kracht van het water. Dat was echt een drama. We zouden toen net aan een tornooi beginnen en twee van onze velden waren door het noodweer compleet verwoest. Dankzij de hulp van naburige clubs hebben we het tornooi toen gelukkig toch kunnen afwerken."

In de winter ligt het tennisseizoen sowieso stil. De club hoopt het nieuwe seizoen vanaf april met nieuwe velden te kunnen starten en krijgt daarvoor hulp van het stadsbestuur.