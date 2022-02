Lionel Richie annuleert Europese tournee, en komt dus niet naar de Lokerse Feesten

Het is jammer voor de fans en voor de organisatoren van de Lokerse Feesten. Lionel Richie was de eerste headliner van het Festival die aangekondigd werd voor dit jaar. Maar alweer is corona spelbreker. Organisator Timoythy Heyninck laat weten dat wie al een ticket had, zal gecontacteerd worden in verband met terugbetaling. Heyninck hoopt dat uitstel geen afstel wordt en dat Richie op een van de volgende edities toch kan komen. De andere bekende hoofdact is Kraftwerk. Binnenkort kondigen de Lokerse Feesten nog nieuwe namen aan.