Trouwen in Zutendaal kan nu ook in de 17de-eeuwse Witherenpastorie: "Een van de mooiste plekjes in het dorp"

Vanaf 1 februari 2022 kunnen koppels in Zutendaal zelf kiezen of ze hun burgerlijk huwelijk willen laten voltrekken in de raadszaal van het gemeentehuis of in het historisch kader van de Witherenpastorie. “Koppels die eerder de voorkeur geven aan een romantische trouwlocatie kunnen voor hun burgerlijk huwelijk voortaan terecht in de prachtige Witherenpastorie”, zegt burgemeester Ann Schrijvers (Nieuw ZVP). De in de pastorij ingerichte trouwzaal biedt plaats voor 30 gasten naast het koppel zelf.”