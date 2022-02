Vader van de discobar Joe Berluck (91) overleden

Joe Berluck - de Ber kwam van zijn vrouw Bertje, de Luck van zoon Luc - begon al in 1965 in de legendarische Texas Bar in Waterschei (Genk), met platen te draaien. "De zaak was te klein voor orkesten", vertelde hij er zelf over. "Maar het was er te groot voor een jukebox. Op stap met vrienden in Antwerpen zag ik een draaitafel op café en toen dacht ik, als ik nu eens 2 platendraaiers nam en dan de muziek kan mixen?" Hij ging met dat idee naar een ingenieur en dat betekende de geboorte van de eerste discobar. Met zijn zwoele stem praatte hij de plaatjes aan elkaar en had er veel succes mee. In 1971 verwoestte een brand de Texas Bar en ging ook zijn platencollectie in de vlammen op.

