Verdachten doodgeschoten Duitse agenten zijn "stropers", bij wie uitgebreid wapenarsenaal werd aangetroffen

Voort ontdekten de speurders, volgens bronnen bij de veiligheidsdienst, een uitgebreid wapenarsenaal bij de twee verdachten. Tijdens een huiszoeking in Spiesen-Elversberg, in de deelstaat Saarland, troffen ze vijf pistolen, een repeteergeweer, tien andere grotere vuurwapens, een kruisboog, een geluidsdemper en munitie aan.



De speurders gaan ervan uit dat de 38-jarige verdachte toegang tot deze wapens had. In het huis van de tweede verdachte troffen de agenten nog twee grote vuurwapens aan.