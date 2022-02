Verdachten van diefstal op bestelling opgepakt in onderzoek naar internationale autozwendel

De anti-overvalbrigade (AOB) van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene had vrijdag informatie gekregen over een aantal verdacht geparkeerde voertuigen op de grens van Laken en Vilvoorde. “Toen onze inspecteurs de wagens controleerden, bleken ze als gestolen te zijn opgegeven”, meldt de politie. “Onze mensen gingen over tot een observatie. Enkele uren later konden ze een eerste verdachte arresteren die wilde wegrijden met een van de gestolen wagens. Een tweede verdachte werd eveneens opgepakt vlakbij de woning waar beide verdachten verblijven. Tijdens een huiszoeking werden er nog sleutels gevonden van andere gestolen wagens en stoorzenders om het automatische vergrendelsysteem van voertuigen te blokkeren.”