Vertrouwensbreuk tussen vakbonden en minister Somers over privatisering thuiszorg Oostende

Dinsdag gaan ze nog verder en spreken ze over een "moeilijk te herstellen vertrouwensbreuk". "De Open VLD-minister werd al langer door de vakorganisaties gewantrouwd voor zijn dubieuze houding bij onder andere de poging tot privatisering van het Zorgbedrijf Antwerpen", zeggen de bonden in een gemeenschappelijke mededeling. "Zowel in de diensten voor de lokale overheid als bij de lokale en regionale besturen liggen momenteel belangrijke dossiers voor. De vakorganisaties zijn op uitdrukkelijk verzoek van minister Somers ingestapt in een formeel traject om de respectievelijke rechtspositieregelingen te moderniseren. Dit kan enkel op basis van wederzijds respect en vertrouwen."

Nu zwart op wit is aangetoond dat de minister de eigen wetten, decreten en regels met de voeten treedt, is hij voor de vakorganisaties geen betrouwbare onderhandelingspartner meer, luidt het voorts. "We verzoeken de Vlaamse regering met aandrang om een oplossing te zoeken zodat deze vertrouwensbreuk het sociaal overleg en onderhandelingsproces niet verlamt", aldus nog ACOD, ACV en VSOA.