Vesaliusgebouw Brasschaat wordt onderdeel van KLINA-ziekenhuis

In het Vesaliusgebouw was vroeger het KLINA-ziekenhuis. Het is daarna gekocht door het OCMW van Brasschaat en er kwam een woonzorgcentrum. "KLINA is een ziekenhuis dat goed draait en moet uitbreiden", vertelt schepen van sociale zaken Karina Hans (N-VA). "Ze hebben onder meer plaats nodig voor de psychiatrie. Andere plannen worden nog bekeken. Het gebouw zal zeker niet worden afgebroken". Het woonzorgcentrum mag nog vijf jaar in het Vesaliusgebouw blijven, het dienstencentrum en de assistentiewoningen nog langer.