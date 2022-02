"We don't talk about Bruno" uit "Encanto" op 1 in VS, tweede Disney-song (na "A whole new world") die hierin slaagt

Het aanstekelijke lied "We don't talk about Bruno", dat geschreven is door Lin Manuel-Miranda, heeft "Easy on me" van de Britse Adele van de bovenste plek verdreven.

De muziek van "Encanto" is razend populair in de VS. De volledige soundtrack staat al voor de derde week op rij op 1 in de albumlijst van Billboard. In "We don't talk about Bruno" zingt een groot deel van de cast mee, het lied is door critici al omschreven als "een van de beste Disneyliedjes ooit". En het is alomtegenwoordig op TikTok.