Rijzende ster in Nederland stoot nu in Vlaanderen Stromae van de nummer 1,  met liedje over ex-lief: wie is MEAU (21)?

"Dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg, en dat heb jij gedaan", "Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat": de tekst van MEAU's doorbraaknummer "Dat heb jij gedaan" liegt er niet om. Ze schrijft een destructieve relatie letterlijk van zich af, in kwetsbare bewoordingen die ze binnen het uur op papier had staan.

Dat levert haar miljoenen Spotify-streams op, én de hoogste plek in de hitparade, zowel in Nederland (al 5 weken, red.) als bij ons in Vlaanderen, want afgelopen week verdreef ze niemand minder dan Stromae van de nummer 1. Kanttekening: "Dat heb jij gedaan" staat 8 weken in de hitlijst, en maakte een gestage opmars, "L'enfer" van Stromae is nog maar 3 weken uit.