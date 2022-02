Zele maakt schoolomgevingen veiliger met slagbomen

Directrice van De Kleurenkouter Anke De Rycke weet dat er ook slagbomen komen aan de school Bunderbos, aan de gemeenteschool en aan het lager en hoger van de Pius X school. "Dat is zeker geen overdreven maatregel", vindt ze. "Het effect is nog moeilijk in te schatten, want het is nog nieuw, maar we kregen al positieve reacties van ouders". Zele heeft plannen om 8 straten bij de 10 scholen uit te rusten met slagbomen.