Politie en diereninspectie nemen drugs, exotische slangen en reuzenhagedis in beslag in Zelzate 

Al een tijdje vermoedde de politie dat er in een huis in Zelzate reptielen zaten zonder dat de eigenaar daar de juiste documenten voor had. Vorig dook er een gele python op in de gemeente, de sporen wezen naar het huis dat sindsdien op de radar van de politie stond. Die besloot samen met de afdeling Dierenwelzijn Vlaanderen een kijkje te gaan nemen.

In de woning trof de politie 7 slangen aan in verschillende terraria. Het gaat om twee netpythons, twee boa's, een koningspython en twee tijgerpythons. Daarnaast vond de politie ook een baardagame, dat is een soort grote exotische hagedis. De bewoners hadden geen geldige documenten om de reptielen te houden. De dieren bleken ook niet in goede omstandigheden te leven.