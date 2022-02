Lommel-Kolonie wordt één van de 17 "Zorgzame Buurten" van Limburg 

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Minister Beke: "Er zijn veel mensen die zorg willen dragen, maar het misschien niet durven aanbieden, en langs de andere kant zijn er mensen die een kleine ondersteuning kunnen gebruiken maar het niet durven vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om winkelen voor iemand die niet meer goed te been is, of een kind in de straat helpen bij huiswerk. En daar willen we een antwoord op geven samen met de lokale besturen en verenigingen." In heel Vlaanderen zijn nu 114 projecten goedgekeurd, waarvoor Beke ruim 9 miljoen euro uittrekt.