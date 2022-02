Zwaargewonde bij ongeval in Beveren

In Verrebroek bij Beveren is deze namiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd tussen een Nederlandse lijnbus en een personenwagen. Het ongeval gebeurde op de Kieldrechtsebaan. Bij het verlaten van de Bralstraat merkte een autobestuurster te laat het gevaarlijke kruispunt op.

Ze reed met hoge snelheid in de flank van de bus die op weg was van het Nederlandse Terneuzen naar Antwerpen. Op de bus zaten een 5-tal passagiers, maar zij kwamen er met de schrik van af, net als de buschauffeur. De autobestuurster raakte zwaargewond. Door het ongeval was de Kieldrechtsebaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer, de politie leidde het verkeer om via Turfbanken.