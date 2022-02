Rijhuis door brand vernield in Liedekerke

De bewoner van het getroffen huis, een man van 89, kon zich in veiligheid brengen. Hij kan voorlopig terecht bij familie. Het koppel dat naast de man woont, kreeg van de gemeente een serviceflat aangeboden in Residentie Paepenbergh, aan de overkant van de straat. De andere buren kunnen voorlopig ook terecht bij familie in de buurt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.