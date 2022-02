1500 kaarsjes voor Maria-Lichtmis op tentoonstelling Abdij van Park

Vanavond baadt de tentoonstelling "Blik op oneindig" in de Norbertijnenabdij van Park in Heverlee in het kaarslicht. Maar liefst 1500 (led)kaarsjes zorgen voor een unieke sfeer in de eeuwenoude en pas gerestaureerde abdij. Het kaarslicht past perfect bij de symboliek, kunst en verhalen over religie en de late middeleeuwen.