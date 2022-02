Abdijmuur Averbode dreigt in te storten: Vlaamse overheid maakt 400.000 euro vrij voor restauratie

Het premiedossier voor de restauratie van de slotmuur van de Abdij van Averbode werd in 2015 goedgekeurd door de Vlaamse overheid en staat sindsdien op de wachtlijst van de toe te kennen premies. En dat is dringend want de muur is er zeer slecht aan toe. “De huidige toestand van de slotmuur is zorgwekkend”, zegt gemeenteraadslid Allessia Claes (N-VA) uit Scherpenheuvel-Zichem “Er zijn verschillende scheuren in de muur en bepaalde delen zijn gestut. Andere delen dreigen dan weer in te storten.”