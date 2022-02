Amerika stuurt extra F-35-vliegtuigen en het marineschip Cole naar de Golfstaat Abu Dhabi na raketaanval door Houthi's

De Verenigde Staten gaan hun militaire aanwezigheid in Abu Dhabi, in een van de Verenigde Arabische Emiraten aan de Perzische Golf, opvoeren. Aanleiding zijn de recente aanvallen met raketten en drones tegen installaties in Abu Dhabi. Die aanvallen werden opgeëist door de pro-Iraanse Houthi-militie in Jemen. De VS hebben een belangrijke luchtmachtbasis in Abu Dhabi.