Balkon ingestort in Koksijde: arbeider als bij wonder slechts lichtgewond

Arbeiders waren op voorhand gemaakte balkons aan het plaatsen op een werf in de Strandlaan in Koksijde. Later gingen ze de prefabbalkons betonneren, zodat het een geheel ging vormen met het gebouw. Een man van 23 uit Veurne was op de derde verdieping aan het werk, toen het balkon plots naar beneden viel. De jonge arbeider viel mee naar beneden, terwijl de andere balkons op de tweede en eerste verdieping van het gebouw één voor één geraakt werden door de brokstukken van het balkon op de derde verdieping.

De arbeider heeft als bij wonder alleen maar een gebroken arm en wat kneuzingen. Hij is naar het AZ West in Veurne gebracht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De brandweer ruimt de grootste brokstukken nu op.