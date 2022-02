Beperkte opkomst voor eerste infomoment over fusie Ham-Tessenderlo

De gemeentebesturen van Ham en Tessenderlo plannen op 9 plaatsen een info-avond. Bij de eerste gisteren in Genendijk was de opkomst vrij beperkt, een 30-tal inwoners, onder hen dan ook nog een aantal gemeenteraadsleden. Ook jongeren waren niet of nauwelijks aanwezig.

De twee burgemeesters Karolien Eens (Vooruit) en Marc Heselmans (CD&V) hebben uitleg gegeven over de fusieplannen. Ze beklemtoonden vooral het voordeel van 'samen sterker'. Nu botsen beide kleine gemeenten tegen hun limieten aan om de grote uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Vooral het uitwerken van speciale of moeilijke dossiers valt soms zwaar omdat er te weinig gespecialiseerd personeel is.