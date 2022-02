Sportpsychologe en ex-atlete Eline Berings over Kim Meylemans: "Belangrijk om rust te creëren in de chaos"

De Olympische Winterspelen 2022 zijn er voor skeletoni Kim Meylemans nu al om nooit meer te vergeten. Afgelopen zondag testte ze bij aankomst in de Chinese hoofdstad Peking positief op het coronavirus. Meteen in quarantaine dus, maar vandaag mocht ze haar hotelkamer verlaten. De vreugde was van korte duur want maar al te snel werd duidelijk dat ze naar een ander hotel werd gebracht, waar ze opnieuw in quarantaine werd geplaatst. Later op de dag mocht Meylemans dan toch naar het olympisch dorp gaan. Al zal ze daar wel alleen moeten trainen, eten en slapen.