Universiteit en technologiebedrijven blijven aantrekkingspool voor nieuwe Leuvenaars

Volgens Vansina is er ondanks de stijgende populariteit nog genoeg ruimte over voor extra inwoners: “Het is een fenomeen dat zich in alle Vlaamse steden voordoet, maar het is ooit anders geweest. Zo'n 30 à 40 jaar geleden ontvolkte de stad, er was zelfs een stadsvlucht", legt Vansina uit. "Maar vandaag merken we dat de mensen opnieuw de goede stadslucht ontdekt hebben en naar de stad komen wonen. Volgens de nationale statistieken zouden we tegen 2040 groeien tot zo’n 108.000 inwoners. Dus we hebben toch nog een hele weg af te leggen.”