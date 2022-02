Bouw steekt horeca voorbij als sector met meeste faillissementen: "Corona, maar ook fraude speelt mee"  

De laatste jaren worden er steeds meer nieuwe bouwbedrijven opgericht in België. Op vijf jaar tijd is het aantal nieuwe starters in de sector zowaar gestegen met ruim 60 procent. In totaal kent België nu zo'n 160.000 actieve bouwbedrijven. Tot 2020 zaten ook de faillissementen in de sector in de lift. Maar sinds de coronacrisis kwam er een knik in die stijging.