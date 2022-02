Veel medewerkers verlaten cultuur- en eventsector, die zo in problemen komt: "Jongeren, kom naar ons voor goeie job"

Toch probeert de sector ook hoopvol naar de toekomst te kijken en actief op zoek te gaan naar oplossingen. Naert benadrukt dat een job in de muzieksector heel mooi kan zijn. "Het is een plezante, maar zware sector. In de concertzalen is het nu normaal hoogseizoen, daarna volgt het festivalseizoen, er is normaal zeer veel werk bij ons."



Maar of ex-medewerkers gaan terugkeren, is dus nog hoogst onzeker. Naert doet daarom ook expliciet een oproep aan jonge mensen. "We horen bij PXL-Music, de hogeschool in Hasselt, dat er nog veel enthousiasme is, laat ons aan de jonge mensen een oproep doen: kom naar onze sector, de kans dat je een goeie job gaat hebben, is heel groot. Hopelijk kunnen we dat zo aanpakken."