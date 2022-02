Deel iconische brug "De Hef" in Rotterdam tijdelijk afgebroken voor doorgang jacht Amazonbaas Jeff Bezos

Amazonbaas Jeff Bezos zou een jacht hebben laten bouwen in het Nederlandse Alblasserdam, ten zuidoosten van het stadscentrum van Rotterdam. Alle bruggen die het schip moest passeren, kunnen open en geven het schip zo een onbelemmerde doorvaart. Maar De Koningshavenbrug in Rotterdam, die in de volksmond "De Hef" wordt genoemd, heeft een doorvaarthoogte van ruim 46 meter als de brug volledig open staat, en dat is niet voldoende voor de boot van Bezos.

"De Hef" is een monumentale voormalige spoorweghefbrug, die de oevers van het Noordereiland en de wijk Feijenoord verbindt. De Hef, die een deel van de spoorlijn tussen Breda en Rotterdam vormde, werd in 1927 opengesteld en is in 1993 buiten gebruik gesteld voor het treinverkeer. Tussen 2014 en 2017 is de brug gerenoveerd.