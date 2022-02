Brugse pianist Roland Keereman is overleden

Roland Keereman werd in Brugge in 1936 geboren. Tijdens zijn studies richtte hij een klein orkest op. Daarmee trad hij aanvankelijk enkel op doorheen België, maar later hadden ze ook in het buitenland succes. Tijdens deze optredens werd Keereman ontdekt door een Duitse impresario, waardoor hij drie jaar lang kon touren in Duitsland en Oostenrijk. Keereman kreeg zelfs voorstellen voor optredens in Afrika en Azië.