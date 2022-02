Brussel legt horecastop op in voetgangerszone: "6 op de 10 zijn horecazaken en dat is te veel"

In de voetgangerszone van Brussel mogen geen horecazaken meer bijkomen. Het centrum moet meer bieden dan alleen dàt, vindt de stad. Daarom is er nu een handelsplan waarin staat dat er geen restaurants of cafés meer mogen openen in de voetgangerszone.

“Er is een horecastop van de Brouckère tot aan de Fontainas, maar niet aan de beurs", zegt Marilyse Lemerle van Ondernemen Brussel, de vzw die het nieuwe plan heeft opgesteld. "Dus wie nog in Brussel wil investeren in een horecazaak, kan dat niet meer in de voetgangerszone. Zes op de tien zaken zijn al horecazaken en dat is meer dan genoeg.”