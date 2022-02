Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wil relschoppers op betogingen aanpakken als hooligans

Artikel 26 van de Grondwet, dat het recht op betogen garandeert, noemt hij belangrijk. "Maar er is altijd een evenwicht tussen de vrijheid van meningsuiting en de openbare orde", zegt hij in "De afspraak". "Openbare orde is óók belangrijk voor een stad."

"Ik denk dat een deel van de mensen - en in het bijzonder bij deze speciale betoging tegen coronamaatregelen en vaccinatie - meer en meer amokmakers en relschoppers zijn die alleen maar komen om schade aan te richten en de politie aan te vallen."

Zo kan het niet verder, vindt Close. "We kunnen ons laten inspireren door de voetbalwet en zeggen: u bent een hooligan van de betoging en de betoging is door een rechter of het parket totaal verboden gedurende een tijdelijke periode." Dat betogingsverbod moet voor hem opgelegd worden aan amokmakers die daarvoor eerder al veroordeeld zijn.