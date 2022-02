Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) Lievegem stopt en wordt adviseur gemeentefusies 

Vermeire is in totaal 10 jaar burgemeester, van Zomergem en Lievegem samen. Hij is fier op wat er in die tijd veranderd is. "De turnhal van Waarschoot, daar ben ik trots op. En het feit dat er eindelijk een nieuwe school is in Vinderhoute. Maar ik ben ook trots op de nieuwe fietspaden en de heraanleg van enkele wegen in Zomergem." Ook financieel is er veel progressie. "Ik betaal zelf 700 euro minder belastingen dan vroeger. Dat zijn serieuze veranderingen."